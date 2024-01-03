Новый год у Ксении Собчак начинается с бед и неприятностей

Мир дверь мяч. Это перевод вашей фразы. О чём вы? Переведите?

Этих ДВУХ КРЫС посадить в ОДНУ КЛЕТКУ.

Валерий Константинов

Место лошади-в стойле, желательно с железными решетками. Хорошо бы вместе с мамой. Руководству Тувы желательно бы пересмотреть свои взгляды на "своего представителя" в Думе.