Журналистка пытается в любой ситуации отыскать плюсы, но невооруженным взглядом видно — она очень расстроена.
Новый год у Ксении Собчак начинается с бед и неприятностей
Комментарии
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Tania Еременко
Мир дверь мяч. Это перевод вашей фразы. О чём вы? Переведите?
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1 час.
Александр Попов
Этих ДВУХ КРЫС посадить в ОДНУ КЛЕТКУ.
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1 час.
Валерий Константинов
Место лошади-в стойле, желательно с железными решетками. Хорошо бы вместе с мамой. Руководству Тувы желательно бы пересмотреть свои взгляды на "своего представителя" в Думе.
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52 мин.
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