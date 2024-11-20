Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Якутии нашли уникальную мумию саблезубого котенка

В Якутии нашли уникальную мумию саблезубого котенка

Российские ученые изучают уникальную мумию детеныша саблезубой кошки. Ее нашли в 2020 году в Якутии. Считается, что зверь жил около 37 тысяч лет назад и является современником шерстистых мамонтов, а также пещерных львов.

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