MWM назвал самолет А-50У причиной повышенного риска летчиков ВСУ

Подразделения ВВС Украины несут тяжелые потери, а на фоне усиливающегося истощения средств противовоздушной обороны оставшиеся авиаподразделения подвержены большому риску, так как Россия активнее использует самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-50У, пишет 12 января портал Military Watch Magazine.
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