Как я решила перестать быть объектом мужского "внимания" и что у меня из этого вышло

Позитив для оптимистовПолитикаКак я решила перестать быть объектом мужского "внимания" и что у меня из этого вышло И при чем тут красный педикюр? Расскажу вам сегодня личную историю про то, как я твердо решила перестать быть объектом.Вернуться к статье123НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNatalyПрочитала статью с интригующим названием: почему мужчине лучше с неухоженной женщиной. Аргументы потрясают. Аргумент первый. С ней не надо казаться лучше, чем ты есть. Не надо врать по поводу своих перспектив и зарплаты, втягивать живот, ходить на спорт и скрывать недостатки характера. На любое ее возражение можно выдвинуть контраргумент: а ты себя-то в зеркало видела? Чаще всего неухоженная женщина обладает еще низкой самооценкой и сильными комплексами, поэтому настаивать на своем она не будет. Аргумент второй. Неухоженную женщину, скорее всего, не будут пытаться увести. У нее не будет многочисленных поклонников, постоянно сражающихся за ее внимание. А значит, риск измены минимален, и муж тем более может расслабиться – все равно она от него теперь никуда не денется. Аргумент третий. У неухоженной женщины всегда меньше требований. Красотки смотрят на то, добился ли мужчина успеха, сколько он зарабатывает, дарит ли хорошие подарки. Женщина скромной внешности, по мнению автора, ни в чем этом не нуждается. Мужчина для нее – уже сам по себе подарок. Любой мужчина, лишь бы был. Аргумент четвертый. Она ничего из себя не строит. В смысле, не относится к себе слишком серьезно. Не пытается играть пафосные роли, не требует лучшего, не замахивается на большее, не желает перманентно улучшать свою жизнь. Ну и не требует этого от мужчины. Аргумент пятый. Не требует финансовых вложений в красоту. Красивые женщины, они знаете, какие коварные. Мало того, что всю свою зарплату тратят на себя, так еще и до мужской зарплаты пытаются добраться. То ли дело неухоженная женщина. На маникюр она не ходит, много одежды не покупает, косметологическими манипуляциями не грешит. На что ей деньги? Обидно, что такой мужчина, влезая в жизнь какой-нибудь «серой мышки», тратит ее время и душевные ресурсы. Ведь она могла встретить другого мужчину, который искренне бы ее полюбил и счел красивой и достойной самого лучшего, как Петросян свою новую музу. А не лежал капризным барином на диване, радуясь, что от него ничего не требуют, и раздувая комплексы. Мне кажется, такие мужчины-потребители еще хуже агрессивных мечтателей, требующих себе 19-летних девственных супермоделей.NatalyПрочитала на 5-tv.ru статью, как отличить одинокую женщину по одежде. Много думала… На первом месте предсказуемо оказалось заблуждение о том, что вызывающая одежда, особенно в совокупности с ярким макияжем – это признак «женщины в поиске». Как по мне, единственный поиск, на который намекает такой наряд – поиск внимания и восхищенных взглядов. Но есть и еще одно наблюдение. Как правило, самые яркие, вычурные и сногсшибательные наряды покупаются для того, чтобы утереть нос другим женщинам … Вторыми под подозрение попали леопардовые принты и другие хищные расцветки. Дама, которая их носит, явно одинокая, хоть и пытается быть модницей. Но не потому, что она отчаянно привлекает внимание, заправляя леопардовую блузку в штаны под зебру. А потому, что кто же к ней, такой, подойдет? Мужчины взыскательны. Друзья, мне много лет, кого они пытаются обмануть? Я прекрасно знаю, что если мужчина твердо решил провести вечер с дамой, его не отпугнут ни леопардовая блузка, заправленная в зебровые штаны, ни зебровые штаны, заправленные в валенки, ни валенки, заправленные в калоши. Обтягивающая одежда. Одинокие дамы, мол, потому одинокие, что обтягивают свои полные телеса микроскопическими платьями и отвечают эстетическим потребностям джентльменов. Мне это напоминает старый анекдот про аборигенов, которые утверждали, что встречаются только с самыми молодыми и красивыми, а рожают все. Бесформенные балахоны и прочие оверсайзы тоже не оставляют женщине шансов быть замеченной приличным мужчиной, а зря. Мужчины желают видеть вокруг себя красивых женщин, поэтому даже выносить мусор нужно с тем расчетом, что внезапно мимо помойки может проходить принц. Ну это как раз понятно, где же еще принцу ходить-то? Одежда с катышками, старая одежда родом из девяностых, стоптанная обувь - тоже явный признак отсутствия мужчины. Понятно, что с таким прикидом мужчины у женщины нет. И не будет. Хотя по моим личным наблюдениям одеваются подобным образом чаще всего как раз несчастные в браке женщины, чьи мужья пьют или не утруждают себя поиском работы. Словом, если вы видите женщину, ярко или скромно одетую, в обтягивающем или в балахоне, в модном леопарде или в заношенном рубище, знайте – она давно, отчаянно и безуспешно ищет мужчину. Впрочем, если автор скоро сообщит нам, что мир в принципе вращается вокруг мужского эго, а не вокруг своей оси – я тоже не удивлюсь.ирина Северова северова (гуляева)Эти проблемы сегодня волнуют только подростков. Взрослая женщина их давно перерослаNatalyМеня уже давно удивляет странное отношение мужчин к «неестественной красоте». И хоть в это понятие каждый вкладывает разное – кто-то протестует против силикона, кто-то считает девушек на спорте «перекачанными и самовлюбленными», а кто-то стыдит женщин за использование косметики, но факт остается фактом. Несмотря на то, что общество предписывает женщине выглядеть как можно лучше и моложе в любом возрасте и постоянно улучшать себя, оно же с особенным задором критикует «улучшательниц». Иногда вообще не понятно, за что. У меня есть несколько предположений на счет того, с чем это может быть связано. «Неестественная красота» становится заметной тогда, когда женщина перестаралась я не раз просматривала мужские группы в соцсетях, в том числе и те, в которых любят порассуждать о современных женщинах. Там же видела и демотиваторы, посвященные естественной красоте советских женщин, например, и уродству современных. Или коллажи-сравнения, в которых юную нимфу без макияжа противопоставляли «размалеванной кукле». Фотографии, конечно, меня повеселили. Очевидно было, что прекрасные нимфы «без макияжа» обрели свою привлекательность не благодаря коромыслу и полбе, а имели отличный, профессиональный макияж. У них был выровнен цвет лица, подчеркнуты глаза и брови, сделан акцент на скулах, присутствовала помада естественного оттенка и блеск для губ. В то время как их неудачливые соперницы были просто неаккуратно и безвкусно накрашены. Я вообще заметила, что мужчины мало замечают изменения внешности, если они не носят катастрофического характера, и мало понимают в том, как именно они осуществляются. Если все во внешности естественно и органично, они видят красивую женщину. Если же вид у дамы откровенно фриковатый – предполагают, что это неудачный «улучшайзинг».ирина Северова северова (гуляева)Мужики все врут . И насчет естественной красоты тоже. Им нравятся БОЛЬШИЕ СИСЬКИ . И все. Неважно из чего они сделаны. Животный инстинктNatalyНеестественная красота - это дорого Еще одна причина, почему мужчины со средним достатком выступают против «неестественной красоты», отчаянно призывая на помощь дух советских прабабушек, является то, что это банально дорого. Имея минимальные познания в области арифметики, мужчина может прикинуть нос к пальцу и понять, во сколько женщине обойдется полный улучшайзинг (или даже просто банальная окраска волос, ногтей и покупка косметики). А поняв, испугаться – вдруг эти деньги попробуют добыть из него? Поэтому он наносит превентивный удар – заранее рассказывает своей женщине, как глупо и нелепо выглядят любительницы пластической хирургии и салонов красоты. А может и показывает картинки. Если же женщина произвела изменения за свой счет, еще до знакомства с ним – это тем более подозрительно. Не затевает ли она бизнес-проект, желая отбить вложения? Иначе, зачем ей это? Нет, лучше обойду эту женщину десятой дорогой. Неестественная красота – не всем достанется Нет, я, конечно, слышала истории о том, как какой-нибудь небогатый и ничем не примечательный гражданин поднимался на пятый этаж своей любимой «хрущовки», и прямо в подъезде был внезапно застигнут роскошной обладательницей модельных форм искусственного происхождения. Но чаще всего эти рассказы оказываются «рыбацкими байками». И вместо оттюнингованной красотки в реальности к нему подошла банальная соседка Марь Ванна. И столь же банально поздоровалась. Мужчины очень хорошо понимают, что «такие девушки, как звезды», светят не всем. Некоторые подозревают, и не без оснований, что они достанутся исключительно красивым, молодым, богатым и знаменитым. И начинают ненавидеть их лютой классовой ненавистью. «Неестественная красота» отнимает время и меняет образ жизни Впрочем, даже если речь идет не о пластических операциях и дорогих процедурах для кожи, а о вполне естественном здоровом образе жизни и правильном питании, здесь тоже часто созревает протест. Спортивные и стройные девушки объявляются безумными фанатками ЗОЖа, готовыми за порцию сельдерея продать родную маму. Их подозревают в дурном и склочном характере, странностях общежития и в желании сделать жизнь окружающих невыносимой. С чем связано это удивительное явление? Я думаю с тем, что многие мечтательные граждане стали догадываться – идеальная фигура практически никому не дается даром. Этим могут похвастаться разве что 18-летние. И то, недолго. Следовательно, придется или постоянно жениться на школьницах, или рубить сук по себе, и не ждать, что великолепная фитоняшка начнет жарить тебе жирные котлетки, роняя в них свои соленые слезы. Или смотреть с тобой сериал, хрустя чипсами, калорийность которых, между прочим, может составлять до 510 ккал. Ну и последний вопрос, который тревожит умы любителей естественности. А для кого это все вообще? Можно сколько угодно говорить о том, что когда мы выглядим хорошо, мы и чувствуем себя лучше и увереннее. Но мужчины все равно подозревают нас в «предпродажной подготовке». В результате ревнивый мужчина делает логичный, с его точки зрения вывод – если жена красится, прихорашивается, одевается, качается и сидит на диетах в браке, значит, она очень хочет найти себе кого-то еще. Улика, конечно, косвенная, но… Зачем и для кого все эти прихорашивания, если у нее есть целый Я? А?! Хватайте ведьму! Словом, женщина хоть и должна быть красивой, но нельзя нарушать ряд важных условий. Красота не должна стоить денег, не должна отнимать время, не должна препятствовать жарке жирных котлет и лояльному отношению к мужниному пузику. Красота должна доставаться мужчинам бесплатно, по первому требованию. Желательно по талонам, чтобы всем досталось. Кроме того, красота должна быть видна только пользователю, чтобы он не просыпался в холодном поту, думая, что красотку кто-то может «угнать». Все остальное красота «неестественная», и вообще «фу. Не очень-то и хотелось.Nataly)) или переросла или просто уже так нахлебалась от всех прилипучих приставл по юности молодости, что давным давно научилась сбивать этих мотыльков. летящих на яркое светлое манящее прицельным плевком в глаз ядовитой кобры ещё на подлете на расстояние 1. 5 м к ней, умнице красавице)))))Natalyпрочитала этот опус от явной клиентки ПНД, барышню давно лечить пора, куда только смотря родные и близкие? Тут уже не какие то там подростковые "комплексы"а глубочайшее заболевание с которым справится только специалист психиатр. У девицы на раз два три диагностируется Бред пресле́дования (персекуторный бред (от лат. persecutio — преследование); в быту ошибочно употребляется понятие «ма́ния пресле́дования») — расстройство мышления по содержанию, бредовая убеждённость человека в том, что некое лицо или группа лиц преследуют его: мучат, издеваются, замышляют...) даже не на приёме в кабинете специалиста,а просто прочитав её писанину каждый понимает, что кукушка девочки давно снесена напрочь.NatalyВосточная женщина, выходя из дома, старается максимально закрыть лицо и фигуру, чтобы чужие мужчины не видели её красоты. Ведь все её прелести должны принадлежать мужу. Средняя российская женщина все лучшее, обычно, надевает на работу. Она может долгое время провести перед зеркалом в ванной, нанося макияж, закручивать локоны, выбирать белье и колготки, красить ноги. Однако, придя домой, она с радостью скидывает всю эту амуницию, смывает макияж, и облачается в лучшем случае в пижаму с овцами. А в худшем – в видавший виды халат. Почему так происходит? - Наши женщины одеваются не для мужчин, а для женщин. И конкурируют между собой нарядами Многие мужчины ошибочно считают, что женщин одеваются для них (три раза ха), поэтому и жён, выходящих на работу при параде, в полупрозрачных блузках и на каблуках, ревнуют. Мужика себе завела? На самом деле, ученые давно доказали, что одежда – способ «поставить себя» не столько среди других мужчин, сколько среди других женщин. К сожалению или к счастью, дорогие мужчины, мы одеваемся не для вас, а для других тётенек. Доказано, что женщины намного строже мужчин оценивают параметры фигуры, возраст и ухоженность друг друга, стиль и цену одежды, аксессуаров. Согласно этому формируется место в женской иерархии. Я знаю очень мало мужчин, которые после общения смогут описать, какой у женщины был маникюр, и какие у нее были ногти. Зато я знаю массу женщин, которые готовы высказать претензии за простые аккуратно подстриженные ногти без лака, секущиеся концы волос или старомодный стиль одежды. Если ваша женщина, собираясь в коллектив, чересчур озабочена своим маникюром, макияжем и прической, то, скорее всего, поразить она хочет других женщин, а не мужчин. В некоторых коллективах без этого вообще невозможно – заклюют. Вы замечали, что самые сексуальные наряды частенько можно увидеть на утреннике в детском саду? - Дома у них масса бытовых забот Возможно, некоторые мужчины формируют свое представление об идеальной жене на основании фильмов, которые они видели в детстве, и рекламы йогуртов. Там красивые, нарядные домохозяйки легким движением ноги приводят квартиру в порядок, одновременно с этим успевая готовить обед, заботиться о детях и танцевать. Увы, реальность более сурова. И вместо пахнущего розами белого платья иногда нужно надеть что-то немаркое. Это особенно касается тех ситуаций, когда женщина действительно занята детьми и хозяйством, и не имеет помощниц. Мне рассказывали о мужчине, который сменил семь жен, гражданских и официальных. Он выбирал женщин ярких и хорошо одетых, настоящих красавиц. Но каждый раз после рождения ребенка искреннее удивлялся, почему любимая переоблачалась в халат, иногда, к тому же, обляпанный детской отрыжкой. Надеюсь, вам не нужно объяснять, с чем это связано. С появлением ребенка или нескольких, количество дел по дому нарастает в геометрической прогрессии. Поэтому и внешний вид не может оставаться прежним. - Кроме того, броский, привлекающий внимание и восхищение внешний вид - это попытка контролировать реальность и подать окружающим знак – у меня все хорошо. Если каблуки и макияж - обязательные составляющие похода в ближайший магазин, а укладка делается даже перед тем, как выбросить мусор, очевидно, что женщина не чувствует себя реализованной в других, более значимых вещах. Потому все усилия и бросает на внешность. Женщина криком кричит миру – у меня всё хорошо, а не то, что вы подумали. Не зря говорят, что чем сумбурнее личная жизнь женщины, тем богаче её маникюр. Женщины же, уверенные в себе, своей второй половинке и завтрашнем дне, не нуждаются в том, чтобы кому-то что-то доказывать, и выглядят, как правило, куда скромнее. Так что, дорогие мужчины, можете выдохнуть с облечением. Даже если, выходя из дома, ваша дама облачается в чулки, то красивой она хочет быть не для других мужчин. Она просто желает показать миру, что у неё все хорошо, а другим женщинам – кузькину мать.NatalyЗнаете, о ком мечтают все мои знакомые мужики? О бабе попроще. Так часто слышу это выражение, что кажется, будто я ее своими глазами видела. Опишу, пожалуй. Начнем со внешности. Сразу скажу, что «баба попроще» — далеко не красавица, не Анжелина Джоли, на то она и попроще. Но есть в ней что-то такое, цепляет, и все тут… К примеру, гламурной стерве, женщине-мечте, не пристало иметь широкие бедра. Не за то деньги уплочены, чтобы стервь жрала чебуреки. А бабе попроще — можно. Чтобы подкрался сзади, как дал ей рукой по заднице — а она и не обиделась, смеется — заливается. Или, к примеру, грудь. Стерва с маленькой грудью — это какая-то недоделанная стерва. Пусть идет и доделывает свои маленькие сиськи, доводит до кондиции. Чтоб как на картинке в журнале Плейбой . Раз назвалась королевой — будь королевой. А бабе попроще маленькие сиськи вполне можно. Пусть себе торчат соблазнительными гвоздиками под легким сарафаном. Пусть покрываются мурашками, когда баба вылезает из воды где-нибудь на диком пляже. Пусть слегка проглядывают из-под дешевой белой маечки. Бабе попроще все к лицу! Кстати, об одежде. Пока стервь требует от избранника сумку известной марки, бабе попроще на сумку вообще плевать. Есть она, да и ладно. Ну, раз уж есть, пускай будет миленькая. И одевается баба попроще в сегменте «масс маркет», особо не заморачиваясь. Купит три платья по 700 рублей, в обтяжку, и бегает в них весь сезон. А если ты случайно пролил на них красное вино, только ржет. Это же просто тряпка, не жалко! Лучше давай летом в Сочи махнем! Ногти баба попроще красит сама, если вообще красит, педикюр тоже сама делает, волосы у нее просто здоровые и чистые, безо всяких сложных укладок и локонов. Чем проще, тем лучше. Из макияжа на ней максимум тушь для ресниц. Ну, может еще стрелки рисует, и хватит. Познакомиться с бабой попроще, конечно же, просто. К идеальной-то бабе на хромой козе не подъехать. В ресторан ее пригласи, угости, ублажи, серенаду спой. А баба попроще — она и сама тебя найдет. Улыбнется тебе на улице. Засмотрится на тебя в очереди в супермаркете. Или подмигнет в фитнес-клубе. Добрая, приветливая, простая. Ты знакомишься, а она этому обстоятельству очень рада. Ей это также надо, как и тебе. Вести в ресторан бабу попроще не обязательно. Угощать неприлично дорогими винами и устрицами — тоже. Баба попроще летом с удовольствием с тобой прогуляется, а в холодное время года забежит в простую кафешку выпить чаю. Да хоть в пельменную. Бабы попроще часто водятся на дачах и в компаниях друзей. Ходят в походы, пьют домашнее вино, и вообще свои в доску. Девицы посложнее долго высчитывают, на каком свидании, все-таки, можно дать. На втором, или же на пятом? А бабе попроще на это дело наплевать. Простая, как две копейки. Когда ей захотелось, тогда и дала. Без излишних усложнений процесса ухаживания. И просто, открыто говорит, что от тебя в постели хочет. Ничего не скрывая. И с оргазмом у нее все ясно и просто. Не надо гадать, что это было — удовольствие или астма. Коварная стервь тебя мучает, треплет нервы, подсаживает на эмоциональные качели, никогда не знаешь, рада она тебе, или нет. Баба попроще всегда тебе рада. Всегда найдет для тебя время, ласку, внимание. Некогда ей тебе мозги пудрить. Дела у нее, а не тонкая душевная организация. Важный момент — баба попроще полностью самостоятельна. Подношений не требует, но стучать кулаком по столу и требовать располовинить счет за чашку кофе не будет из вежливости. А уж если ты принес букет цветов, у нее глаза горят так, будто ей личный самолет к ногам бросили. Прыгает от восторга, как щенок, кажется, еще немного, и лужу сделает. Словом, все в отношениях с ней просто, от, А до Я. Сплошная радость, и никаких проблем. Обычная, средней внешности, возраста и порочности женщина. Живет, работает, жизни и мужчинам радуется. Любит секс… Эх, найти бы такую…NatalyВ свои 34 года Ирина сохраняла плоский живот, задевающую за живое "тройку" и острые беззащитные коленки. У нее была необыкновенная кожа - шелковистая, светящаяся. Особенно странным было то, что она никогда свою внешность не подчеркивала, а всячески скрывала ее. Разоблачение случилось довольно быстро... Должно же быть объяснение такой странности, думала я. Может, строгое воспитание? Секта какая-то? Но в каменно-пластмассовых джунглях нашего офиса никто с ней особо не общался, кроме одной верной подруги, и, соответственно, тайны ее не знал. В чем заключалась скромность? Вместо любимого всеми женщинами "за 30..." приподнимающего грудь бюстгальтера, декольте, каблуков и так далее, она носила скромный шерстяной пиджак серого мышиного цвета - точь-в-точь как у моей бабушки, только без брошки, и длинное платье черного цвета а-ля мешок. Какое-то время я была уверена - Ирина уж точно не из тех барышень, которые могут попасть в бездонный водоворот глаз турецкого аниматора или отправиться ночью в клуб, а проснуться с утра в незнакомом месте с одним желанием - выпить воды. Такого и быть не могло - думала я. Ирина казалась мне почти что святой. Однако иногда, я замечала, как при каком-нибудь фривольном разговоре коллег в глубине ее глаз плясали черти, но думать над загадкой скромной барышни было некогда. И вот однажды на 8 марта ее страшная тайна раскрылась мне во всей красе. Они с подружкой позвали меня третьей, так сказать, присоединиться к празднику. Мы отдыхали в баре с романтическими гобеленами, когда Ирина, махнув какой-то коктейль из клубнички и шампанского, решилась заговорить. Как оказалось, ее сердечный друг, а другими словами гражданский муж, был человеком весьма суровым и живущим по понятиям. Если говорить совсем просто, он был бандит. Хотя мы не произносили это слово, но все было ясно итак. В том случае, если бы он узнал об амурных похождениях Ирины, он, как мне кажется, просто отвез ее на наше водохранилище. И там - в водохранилище, и оставил кормить рыб, как Стенька Разин. Через какое-то время муж, как и полагается суровым гоп-парням, сел, оставив Ирину на попечение и под полный контроль строгой свекрови - своей мамы. Но она сильно и не переживала. Знаете, есть такой род женщин, который живет с такими мужчинами, и их это вполне устраивает. И Ирина жила такой специфической жизнью затворницы, пока однажды свекровь сама не предложила ей съездить на недельку куда-то типа Новороссийска. Свекровь Ирины, все же, была мудрой женщиной. Как и следовало догадаться, если долго давить на пружину, она резко разожмется, угрожая всему живому вокруг. Примерно тоже самое и произошло с Ириной на отдыхе. Мне стыдно цитировать все рассказанное ей после 8-го коктейля, но от ее былой скромности не осталось и следа. Дорвавшаяся до свободы, несколько лет по факту голодная женщина надолго запомнится местным жительницам, думаю, что они еще пару лет будут складывать легенды о туристках. На каком-то этапе своего недельного отдыха в жизни Ирины случилось ЧП, угрожающее ее здоровью и репутации. Страсть застигла ее на пляже, и что самое страшное, врасплох, без средств защиты. За своего случайного южного знакомого поручиться она не могла, а привези Ирина домой что-то венерическое, карающая длань супруга наверняка настигла бы ее хоть бы даже и из мест заключения. Но к счастью, все обошлось. На всякий случай Ирина выпила 4 таблетки сафоцида, для защиты от всех неприличных инфекций, спокойно села на поезд, и, забыв о недавних приключениях, снова вышла на работу в том же длинном черном платье. Я приехала домой на такси, и вокруг меня кружили воображаемые вертолеты - знаете такое алкогольное состояние? Утром мучительно хотелось воды и ничего не хотелось вспоминать. После праздников мы с девчонками особо не вспоминали посиделки и делали вид, что никаких разговоров не было. Но черти в глазах мне стали более понятны. С тех пор я четко знаю для себя - не надо судить о женщине по платью. Манеры и выражение глаз, скромная одежда - еще не показатель. Ведь у каждой скромницы может быть своя тайна…Марина МаксимоваЧота надумано слишком. А мне нравится, когда мужчина хочет посмотреть на мою ножку.... и на прочее)) Я прямо балдею от их жадных взглядов)) И когда у них судорожно дергается кадык от проглоченной слюны при случайнов взгляде в мое декольте, просто тихо кайфую))) Я конечно, не буду себя мучать шпильками и красный педикюр считаю вульгарным и еще от него кажутся грязными ноги)) Мне нравится френч или просто молочного цвета ногтики. Просто и благородно. Нравится чистое тело и хороший парфюм. Терпеть не могу небрытых подмышек и люблю гладенькие ноги. Я с автором категорически несогласна. Пытаться понравиться " каждому" вовсе нет необходимости. Но..мужской взгляд это энергия. Потом целый день бегаешь как енерджайзер)) И я не чувствую себ затравленной. Я чувствую себя богиней в такие моменты))) Хоть бы это было подольше.Комментировать
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