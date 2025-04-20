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Беллингем упал в штрафной после контакта с игроком «Атлетика». Судья не дал «Реалу» пенальти

Беллингем упал в штрафной после контакта с игроком «Атлетика». Судья не дал «Реалу» пенальти

Матч 33-го тура Ла Лиги завершился победой мадридского клуба со счетом 1:0.  В концовке встречи Беллингем получил мяч в штрафной «Атлетика» и упал после контакта с защитником Унаи Нуньесом.

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