В Общественной палате Челябинской области обсудили проблемы ведения Государственного адресного реестра

Комиссия Общественной палаты Челябинской области по экономике, предпринимательству, сельскому хозяйству и вопросам нормативно-правового регулирования провела круглый стол на тему «Проблемы ведения Государственного адресного реестра».
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