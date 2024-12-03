Подозреваемый в мошенничестве задержан сотрудниками полиции в городе Москве и доставлен в следственные органы Новосибирской области

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области установлен руководитель коммерческой организации подозреваемый в мошенничестве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии