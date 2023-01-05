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В ООН не прокомментировали слова Олланда о Минских соглашениях и их роли в укреплении ВСУ

В ООН не прокомментировали слова Олланда о Минских соглашениях и их роли в укреплении ВСУ

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отреагировал на заявления экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда о том, что Минские соглашения дали Украине время для усиления своей армии, передает РИА Новости.

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