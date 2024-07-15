Китай добавил три порта в программу безвизового транзита

Китай добавил три въездных пункта в программу шестидневного безвизового транзита. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Государственное иммиграционное управление КНР, Китай добавил три въездных порта в рамках программы шестидневного безвизового пребывания для пассажиров, направляющихся в третьи страны или регионы через территорию КНР.