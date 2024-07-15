Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

14 подписчиков

Китай добавил три порта в программу безвизового транзита

Китай добавил три въездных пункта в программу шестидневного безвизового транзита.     Как сообщает ТАСС со ссылкой на Государственное иммиграционное управление КНР, Китай добавил три въездных порта в рамках программы шестидневного безвизового пребывания для пассажиров, направляющихся в третьи страны или регионы через территорию КНР.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх