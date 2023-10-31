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МТС предупредила о повышении тарифов при отмене платы за раздачу интернета

МТС предупредила о повышении тарифов при отмене платы за раздачу интернета

Российский мобильный оператор МТС сообщил, что выступает против отмены оплаты за безлимитную раздачу интернета, поскольку такой шаг приведет к росту стоимости всех тарифов, сообщает корреспондент The Moscow Post.

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