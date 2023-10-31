МТС предупредила о повышении тарифов при отмене платы за раздачу интернета

Российский мобильный оператор МТС сообщил, что выступает против отмены оплаты за безлимитную раздачу интернета, поскольку такой шаг приведет к росту стоимости всех тарифов, сообщает корреспондент The Moscow Post.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии