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Казаки готовятся к службе в спецназе

Казаки готовятся к службе в спецназе

Организаторы соревнований — первый заместитель атамана Черноморского казачьего округа Кубанского казачьего войска Владимир Шамраев, начальник Сочинского центра подготовки сотрудников спецподразделений России, полковник внутренней службы Виталий Рябков, председатель общественного совета при Сочинском УВД Анна Иваненко, первый командир отряда спецназа «Акула» Валерий Кокорев.

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