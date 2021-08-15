Пловец рассказал о способах плавания для снижения веса

Специалист по физической подготовке, сооснователь компании Sport in Travel, основатель спортивной команды пловцов и триатлетов Alpha Tri Team Антон Лосев рассказал в интервью радио Sputnik, каким стилем и как часто лучше плавать для снижения веса.
Специалист по физической подготовке, сооснователь компании Sport in Travel, основатель спортивной команды пловцов и триатлетов Alpha Tri Team Антон Лосев рассказал в интервью радио Sputnik, каким стилем и как часто лучше плавать для снижения веса.
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