Силы ПВО сбили над Россией за ночь в полтора раза больше БПЛА, чем накануне

Силы ПВО ВС РФ за ночь перехватили и уничтожили над регионами России и Чёрным морем 596 украинских БПЛА самолётного типа — больше, чем за полные предыдущие сутки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Смешно слышать!"...
- Британская полити...
- Зеленский рискует...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым