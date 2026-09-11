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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Детройт» довел предложение Джейлену Дюрену до 190 млн за 5 лет, центровой все равно хочет получить более 200 млн

Джейлен Дюрен и « Детройт » продолжают конфликтные переговоры по его следующему контракту. Долгое время стороны держались на позициях с цифрами в 35 («Пистонс») и 40 (Дюрен) млн долларов зарплаты за сезон.

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