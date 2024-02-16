Аналог Land Cruiser Prado от BYD добрался до России. Стартовали продажи BYD Leopard 5: 680 л.с., гидравлическая подвеска, полный привод и 2 года гарантии

Представленный в прошлом году в Китае внедорожник BYD Leopard 5 добрался до России: как сообщает Autonews, одна из компаний, специализирующаяся на поставках машин из КНР, предлагает автомобиль за 6 млн рублей.
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