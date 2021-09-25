Время узнать правду!

7 129 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Натесов
    Ты ему платишь?Россияне проедают...
  • Евгений Натесов
    Работы навалом, а вот хорошего работника найти проблема.Россияне проедают...
  • Евгений Натесов
    Ну а что ты хочешь?.. Покрути по району чтобы место запарковаться найти - не так шатать будет.Россияне проедают...

Британии пора ответить за дело Скрипалей

Британии пора ответить за дело Скрипалей

В изложении СМИ новость звучит так: прокуратура Великобритании предъявила обвинение третьему участнику отравления Скрипалей.

Вернуться к статье
54
Обсудить
Иван
Пора! Почему НЕ отвечает?
Надежда
Мерзкая страна! Ее любят наши нувориши, наворовавшие деньги в России и положившие их в банки мелкобритов и ждущие момента свинтить к своим семействам в туманный альбион. Пока они сидят в России и тормозят ее развитие у нас ничего не изменится!( Так что пусть быстрее валят, а там их быстренько прищучат и эти честно наворованные денежки перетекут на счета приветливых хозяев!)
Василий Овчинников
в прокуратуре Великобритании совсем забыли про КОТА, который сбежал из дома Скрипалей, подсказываю: он и есть Сергей Федотов .....
Владимир Шевченко
В этих лабораториях и производится "западный озверин", с целью уничтожения человечества.
Борис Осипов

Картина дня

наверх