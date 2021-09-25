Британии пора ответить за дело Скрипалей

Время узнать правду!ПолитикаБритании пора ответить за дело Скрипалей В изложении СМИ новость звучит так: прокуратура Великобритании предъявила обвинение третьему участнику отравления Скрипалей.Вернуться к статье54НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИванПора! Почему НЕ отвечает?НадеждаМерзкая страна! Ее любят наши нувориши, наворовавшие деньги в России и положившие их в банки мелкобритов и ждущие момента свинтить к своим семействам в туманный альбион. Пока они сидят в России и тормозят ее развитие у нас ничего не изменится!( Так что пусть быстрее валят, а там их быстренько прищучат и эти честно наворованные денежки перетекут на счета приветливых хозяев!)Василий Овчинниковв прокуратуре Великобритании совсем забыли про КОТА, который сбежал из дома Скрипалей, подсказываю: он и есть Сергей Федотов .....ВШВладимир ШевченкоВ этих лабораториях и производится "западный озверин", с целью уничтожения человечества.БОБорис ОсиповКомментировать
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