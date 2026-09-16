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Ушел из жизни сооснователь ансамбля Поющие гитары Евгений Броневицкий

Ушел из жизни сооснователь ансамбля Поющие гитары Евгений Броневицкий

Стас Пьеха прокомментировал кончину двоюродного деда Евгения Броневицкого На эстраде произошла невосполнимая утрата — скончался один из создателей знаменитого советского коллектива «Поющие гитары» Евгений Броневицкий.

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