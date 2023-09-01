Промышленный дизайн России: луноход, КАМАЗ, ШАМАН и другое

В этом выпуске рассказываем о промышленном дизайне в России. Что это такое? Почему одни вещи хочется покупать, а другие – не очень? Почему в России умеют создавать красивое оружие, но не потребительские товары? Почему «скруглённые концы» техники Apple это не просто маркетинговый ход, а сложное инженерное решение и чему нам нужно поучиться у американцев? Почему наши дизайнеры ценятся в западных автомобильных корпорациях, но были мало востребованы в России? Как меняется ситуация сейчас? Где готовят промышленных дизайнеров? Кто придумал фильтр «Барьер» и почему это хороший пример? На поиски ответов на эти вопросы ведущие программы «Время - вперёд!» Евгений Супер и Наталья Кириллова отправились в знаменитую Строгановку (МГХПА им.