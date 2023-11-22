Операция “Мокрая спина”. Массовое выдворение мигрантов возможно

ВЧ

Владимир Черноморский

Через 20 лет Россия потеряет свою идентичность будут вокруг ходить Джамшуды с бородами, и местных славян будут называть понаехавшими, вот что ждёт Россию, уже сейчас, в каждом месте России можно встретить бородача, которой ведет себя не адекватно и властью России закрывается на это глаза, короче довели до ручки. Мафии на рынках, на хлебных местах, страну ждёт резня, очень обидно и страшно за наше руководство, все что строили и создавали наши родители, идёт прахом