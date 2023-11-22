Когда нам рассказывают о том, что депортировать миллионы мигрантов невозможно технически, следует вспомнить мировой опыт.
Операция “Мокрая спина”. Массовое выдворение мигрантов возможно
Комментарии
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ВЧ
Владимир Черноморский
Через 20 лет Россия потеряет свою идентичность будут вокруг ходить Джамшуды с бородами, и местных славян будут называть понаехавшими, вот что ждёт Россию, уже сейчас, в каждом месте России можно встретить бородача, которой ведет себя не адекватно и властью России закрывается на это глаза, короче довели до ручки. Мафии на рынках, на хлебных местах, страну ждёт резня, очень обидно и страшно за наше руководство, все что строили и создавали наши родители, идёт прахом
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13 час.
Владимир Ильин
Уже сейчас куда ни глянь, всюду «бородачи». Причём 2-х типов: с бородой клинышком – еврейского типа, и бородой «лопатой» – чеченского типа. Это всего лишь внешние атрибуты, наподобие флага и символа (герба). Что-то будет дальше?
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12 час.
М
ММ
Надо назначить Гундяева почетным мусульманином!
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1 мин.
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