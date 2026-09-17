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Спорт Уик-Энд

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«Так в РПЛ никто не может: очень легко - слева, справа, да как угодно!» Орлов - о главной звезде «Зенита»

«Так в РПЛ никто не может: очень легко - слева, справа, да как угодно!» Орлов - о главной звезде «Зенита»

«В большом порядке Луис Энрике! Забил гол после выверенного паса Соболева. В целом бразилец солировал, - поделился известный комментатор Геннадий Орлов своими впечатлениями после трудной победы «Зенита» в матче 9-го тура РПЛ с «Балтикой» (3:2).

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