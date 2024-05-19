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Троих подростков задержали за повреждение 47 могил под Вологдой

Трое подростков повредили 47 захоронений в Шекснинском районе Вологодской области. Они задержаны, сообщила инспектор отдела участковых уполномоченных полиции и отдела по делам несовершеннолетних УМВД по региону Наталья Коряковская.

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