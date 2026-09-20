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Трамп запретил доступ в Белый дом неугодным СМИ — CNN, MS NOW и Politico

Трамп запретил доступ в Белый дом неугодным СМИ — CNN, MS NOW и Politico

Президент США Дональд Трамп запретил журналистам телеканалов CNN, MS NOW и агентству Politico доступ в Белый дом, обвинив их в распространении дезинформации:.

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