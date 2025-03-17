Более 100 парашютистов цвета хаки заметили в небе под Новосибирском

Более 100 военнослужащих учебного центра (подготовки младших специалистов разведки) Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) выполнили задачу по десантированию из вертолета Ми-8 в ходе плановых занятий по воздушно-десантной подготовке в Новосибирской области.