Певец Киркоров рассекретил количество денег у уехавшей Пугачевой

Церемония вручения «Золотого граммофона» прошла в зале «Крокус Сити Холл» в Москве. Церемонию вел известный певец Филипп Киркоров, который не только выступал на сцене, но и неожиданно менял свои наряды, а также делился деталями своей жизни.