Певец Киркоров рассекретил количество денег у уехавшей Пугачевой

Церемония вручения «Золотого граммофона» прошла в зале «Крокус Сити Холл» в Москве. Церемонию вел известный певец Филипп Киркоров, который не только выступал на сцене, но и неожиданно менял свои наряды, а также делился деталями своей жизни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии