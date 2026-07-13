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Гюнтер Штайнер о финише гонки за сефти-каром: «ИИ мог бы заметно помочь в поиске оптимальных решений в таких ситуациях»

Исполнительный директор «Тек 3» в MotoGP и бывший руководитель « Хааса » Гюнтер Штайнер считает, что «Формуле-1» нужно развивать технологии на основе искусственного интеллекта, чтобы облегчить работу стюардам и дирекции гонки при принятии решений.

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