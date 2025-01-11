Свекры обижены на невестку за то, что 10-месячный внук их не любит: «Он считывает отношение к нам своей матери!»— У нас с мужем довольно контактный ребенок, спокойный, улыбчивый, десять месяцев ему, – рассказывает Татьяна.
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