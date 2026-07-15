«Ловушка биосовместимости»

Такаши Козаи (Takashi Kozai) – профессор биоинженерии в Университете Питтсбурга. Он работает в «кросс-трансляцционной нейроинженерной инициативе UP NExT» (Ernest E Roth Professor of Bioengineering, University of Pittsburgh Neural Engineering Cross-Translation (UP NExT) Initiative).
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