День Северного флота ВМФ России День Северного флота Военно-Морского флота России ежегодно отмечается 1 июня.
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День Северного флота ВМФ России День Северного флота Военно-Морского флота России ежегодно отмечается 1 июня.
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