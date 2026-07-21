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Татар-информ

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Научно-популярный туризм набирает популярность в Крыму

Научно-популярный туризм набирает популярность в Крыму

В Крыму растет интерес к научно-популярному туризму. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» сообщил председатель регионального отделения Русского географического общества, заместитель директора по науке комплекса «Пещера Таврида» Крымского федерального университета имени В.

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