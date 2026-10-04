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Сопредседатель АдГ Вайдель раскритиковала Мерца за визит в Киев и обещание ему новых миллиардов

Сопредседатель АдГ Вайдель раскритиковала Мерца за визит в Киев и обещание ему новых миллиардов

Сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель раскритиковала канцлера ФРГ Фридриха Мерца за визит в Киев и объявление новых трат на его содержание на фоне внутренних проблем страны.

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