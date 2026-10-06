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Царьград

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Экспорт автомобилей из Китая станет сложнее и дороже с 2027 года

Экспорт автомобилей из Китая станет сложнее и дороже с 2027 года

Производителям придётся доказывать, что в стране ввоза есть сервисные центры, работающие с маркой, а также возможность поставлять запчасти и проводить обслуживание.

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