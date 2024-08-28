Гастроэнтеролог Кашух перечислила девять продуктов для укрепления здоровья

Крапива снизит давление, редька укрепит сердце, а маш поможет похудеть. Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух назвала сайту «Доктор Питер» девять традиционных продуктов для укрепления здоровья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии