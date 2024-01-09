«Молитва русского народа»

Император Александр II и гимн «Боже, царя храни!», издание 1869 г. Преображенский марш Первые песни и мелодии, которые были тождественны государственному гимну, появились в Российском государстве в XVIII столетии.
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