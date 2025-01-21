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Prada думает о покупке бренда Versace

Prada думает о покупке бренда Versace

С 2018 года Versace принадлежит компании Capri Holdings, которая готова продать Versace и принадлежащий ей бренд Jimmy Choo Итальянский дом моды Prada рассматривает возможность покупки бренда Versace, сообщила Il Sole 24 Ore со ссылкой на источники.

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