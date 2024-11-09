Сергей Рябков заявил о готовности России выслушать предложения Трампа

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков прокомментировал слова новоизбранного президента США Донадльда Трампа о возможности переговоров с Россией касаемо урегулирования ситуации на Украине.
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