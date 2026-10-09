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Гаврилов о словах Дивеева про «Спартак»: «Этот человек далек от реальности, сильно ошибается»

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова защитника «Зенита» Игоря Дивеева, который не считает красно-белых претендентами на чемпионство.

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