Утро в Сочи началось с цветочного автобуса Красавец 105э заботливо украшен к Международному женскому дню романтиками из МУП "Сочиавтотранс".
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Утро в Сочи началось с цветочного автобуса Красавец 105э заботливо украшен к Международному женскому дню романтиками из МУП "Сочиавтотранс".