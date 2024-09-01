Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 888 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Аленов
    Куда же бог смотрит ведь это полный беспредел.Дети приезжих зак...
  • Александр Батт
    Судить и депортировать, невзирая на возраст.Дети приезжих зак...
  • Александр Батт
    Коммунисты все всегда и везде делали во вред России. Надо возвращаться к самодержавию Романовых. Подробнее смотрите н...Почему присвоение...

Тайные роды в США ради гражданства. У судьи Верховного суда Татарстана нашли секрет, который стоит ему должности

Тайные роды в США ради гражданства. У судьи Верховного суда Татарстана нашли секрет, который стоит ему должности

Поскреби начальника. Дети судьи Верховного суда Татарстана оказались гражданами США. Сама семья это тщательно скрывала.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
алекс кузь
Если все так плохо, зачем мы верим в будущее. Судья - американец, депутат - итальянец, дворник - узбек, банкир - еврей. В деревнях русских уже нет.
Ответить
1 час.
Ирина
Сколько же мразей еще вскроется хитропродуманных в России?
Ответить
1 час.
Лш
Лариса шумбасова
Да надо и депутатов перепроверить на предмет гражданства, тоже много интересного будет.
Ответить
56 мин.

Картина дня

наверх