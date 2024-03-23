Утренний дайджест: главные события пятницы

Лена Мисько

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров убежден, что играть в футбол в такие дни, как сегодня, было бы неправильно. У «Зенита» на этот счет свое мнение. «В такие моменты спортивные задачи сразу отходят на третий план. Было распоряжение московских и подмосковных властей об отмене культурно-массовых и спортивных мероприятий. Позднее аналогичное распоряжение поступило от РФС касательно футбольных матчей. И самое главное, есть здравый смысл и осознание ситуации вокруг нас. Считаем, что перенос либо отмена игр — единственно правильное решение в нынешней ситуации. Да, игра с "Крыльями" важна была для "Динамо" в плане подготовки к следующим официальным матчам. Но сейчас мы просто не вправе преследовать собственные интересы. Тренерский штаб "Динамо" сразу вошел в положение. "Крылья" — тоже», — сказал Пивоваров «СЭ». Комментируя решение «Зенита» все же провести свой матч, Пивоваров сказал следующее: «Каждый решает сам. Игры отменили не только "Динамо" и "Крылья", но и, к примеру, "Спартак", сборная России (несмотря на то, что матч запланирован на понедельник), ФНЛ. Проведение игр в такие тяжелые дни крайне несвоевременно. Особенно если учесть еще и соответствующее решение РФС». Каждый решает, конечно, сам, но даже болельщики «Зенита» в подавляющем большинстве в комментариях к посту клуба о проведении матча с «Црвеной Звездой» выражают возмущение таким решением, часть и вовсе называет его «позором». @pressbox