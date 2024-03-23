Не только о фут...
ГлавнаяБлогНовости утра из м...Игра ТОТОНаш футболЕврофутболНе про футболЛамповый чат
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Не только о футболе

864 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лена Мисько
    Утренний дайджест...
  • Лена Мисько
    День общенационального траура начался сегодня в России Соболезнуем семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления...Утренний дайджест...
  • Лена Мисько
    ФК «Зенит» поможет семьям погибших и пострадавших в страшной трагедии 22 марта Сине-бело-голубые объединятся, чтобы ...Утренний дайджест...

Утренний дайджест: главные события пятницы

Утренний дайджест: главные события пятницы

1. 22 марта в Москве в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Есть погибшие и пострадавшие.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лена Мисько
Вообще, сегодня «Спартак» и «Зенит» были в идентичной ситуации и выдали два принципиально разных подхода: красно-белые отменили игру с «Нефтчи», а небесно-голубые решили играть, но назвали игру «матчем скорби». Лично мне, именно в сегодняшней ситуации, ближе первый подход.
Ответить
14 час.
Лена Мисько
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров убежден, что играть в футбол в такие дни, как сегодня, было бы неправильно. У «Зенита» на этот счет свое мнение. «В такие моменты спортивные задачи сразу отходят на третий план. Было распоряжение московских и подмосковных властей об отмене культурно-массовых и спортивных мероприятий. Позднее аналогичное распоряжение поступило от РФС касательно футбольных матчей. И самое главное, есть здравый смысл и осознание ситуации вокруг нас. Считаем, что перенос либо отмена игр — единственно правильное решение в нынешней ситуации. Да, игра с &quot;Крыльями&quot; важна была для &quot;Динамо&quot; в плане подготовки к следующим официальным матчам. Но сейчас мы просто не вправе преследовать собственные интересы. Тренерский штаб &quot;Динамо&quot; сразу вошел в положение. &quot;Крылья&quot; — тоже», — сказал Пивоваров «СЭ». Комментируя решение «Зенита» все же провести свой матч, Пивоваров сказал следующее: «Каждый решает сам. Игры отменили не только &quot;Динамо&quot; и &quot;Крылья&quot;, но и, к примеру, &quot;Спартак&quot;, сборная России (несмотря на то, что матч запланирован на понедельник), ФНЛ. Проведение игр в такие тяжелые дни крайне несвоевременно. Особенно если учесть еще и соответствующее решение РФС». Каждый решает, конечно, сам, но даже болельщики «Зенита» в подавляющем большинстве в комментариях к посту клуба о проведении матча с «Црвеной Звездой» выражают возмущение таким решением, часть и вовсе называет его «позором». @pressbox
Ответить
14 час.
ИП
Игорь Петров
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх