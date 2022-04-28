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Потрясение: Наталья Тенякова прочла интимную переписку Иосифа Сталина с дочерью

Потрясение: Наталья Тенякова прочла интимную переписку Иосифа Сталина с дочерью

Потрясение: Наталья Тенякова прочла интимную переписку Иосифа Сталина с дочерью stAdm«Говорит Москва!» – такими словами Юрий Левитан 6 марта 1953 года «с чувством великой скорби» начал сообщать трудящимся Советского Союза о смерти Иосифа Сталина.

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