Потрясение: Наталья Тенякова прочла интимную переписку Иосифа Сталина с дочерью stAdm«Говорит Москва!» – такими словами Юрий Левитан 6 марта 1953 года «с чувством великой скорби» начал сообщать трудящимся Советского Союза о смерти Иосифа Сталина.