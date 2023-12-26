Российская автохимия – что ждет отрасль в 2024 году

На последнем в 2023 году совместном заседании комитета по химической промышленности «Деловой России» и комиссии Российского Союза Химиков по мало- и среднетоннажной химии (в том числе автохимии) были подведены итоги работы химической отрасли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии