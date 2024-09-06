Антонов: введение санкций стало для властей США видом политического спорта

Введение санкций стало для властей Соединенных Штатов видом политического спорта. На это указал посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов, прокомментировавший новую серию экономических ограничений, объявленных американской администрацией.
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