Акционеры Yandex просят ЦБ проверить условия обмена акций

Акционеры Yandex N.V. попросили Банк России проверить управляющее юрлицо “Яндекса”. Инвесторы считают условия сделки дискриминирующими и допускают вероятность использования инсайдерской информации при установлении дат отсечек для обмена/выкупа ценных бумаг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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