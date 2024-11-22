Почти каждую смену поступают мигранты без гражданства РФ, без полиса ОМС. Раньше я не задумывалась над этим

Мигранты специально едут на бесплатное лечения в РФ... буквально. Однако... пусть лечатся в платных клиниках! В государственных принимать только граждан РФ.

Игорь Кузнецов

Если отбросить все эмоциональные комментарии "гнать в шею" и т.п., то вопрос, наконец-то, должен быть "поставлен ребром". Мигрант-гастарбайтер - за него платит работодатель (с "белой з/п" при наличии патента на работу). Если это его семья (родственники), то ограничение на непрерывное пребывание в РФ (90 дней, например) и покупка медицинской страховки как обычного туриста.