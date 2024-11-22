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Почти каждую смену поступают мигранты без гражданства РФ, без полиса ОМС. Раньше я не задумывалась над этим

Почти каждую смену поступают мигранты без гражданства РФ, без полиса ОМС. Раньше я не задумывалась над этим

Avia.pro - СМИ Почти каждую смену поступают мигранты без гражданства РФ, без полиса ОМС.

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Комментарии
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ВМ
Вениамин Мельников
не государство,а проходной двор.
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1 час.
W
Walery
Мигранты специально едут на бесплатное лечения в РФ... буквально.  Однако... пусть лечатся в платных клиниках!  В государственных принимать только граждан РФ.
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44 мин.
Игорь Кузнецов
Если отбросить все эмоциональные комментарии &quot;гнать в шею&quot; и т.п., то вопрос, наконец-то, должен быть &quot;поставлен ребром&quot;. Мигрант-гастарбайтер - за него платит работодатель (с &quot;белой з/п&quot; при наличии патента на работу). Если это его семья (родственники), то ограничение на непрерывное пребывание в РФ (90 дней, например) и покупка медицинской страховки как обычного туриста.
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11 мин.

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