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Закон, порядок, государство

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На Чукотке юнармейцы посетили музей космонавтики

На Чукотке юнармейцы посетили музей космонавтики

Основатель музея Владимир Сертун показал ребятам фильм с участием земляка-космонавта, рассказал о его жизни на орбите и подготовке к полетам.

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