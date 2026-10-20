Миллиардер намерен распределить около 72 млн акций в 2027 году, но пока не раскрыл возрастные ограничения и механизм передачи ценных бумаг Илон Маск заявил, что в 2027 году подарит по одной акции SpaceX каждому ребёнку в США, назвав инициативу «первой из многих».