Задоров и Наместников приняли участие в массовой стычке в конце матча «Даллас» – «Калгари»

Задоров и Наместников приняли участие в массовой стычке в конце матча «Даллас» – «Калгари»

Задоров и Наместников приняли участие в массовой стычке в матче «Даллас» – «Калгари». Она произошла в концовке третьего периода.

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