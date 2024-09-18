Названы округа Подмосковья с наибольшим ростом цен на дачи в 2024 году

Орехово-Зуевский округ возглавил рейтинг по подорожанию дач в Подмосковье Наиболее заметный рост стоимости этого типа загородной недвижимости зафиксирован в городских округах Орехово-Зуевский и Зарайск Первое место в рейтинге локаций Московской области по росту цен на дачи на вторичном рынке в августе 2024 года занял городской округ Орехово-Зуево, подсчитали для «РБК-Недвижимости» в аналитическом центре компании «Инком-Недвижимость».