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Названы округа Подмосковья с наибольшим ростом цен на дачи в 2024 году

Названы округа Подмосковья с наибольшим ростом цен на дачи в 2024 году

Орехово-Зуевский округ возглавил рейтинг по подорожанию дач в Подмосковье Наиболее заметный рост стоимости этого типа загородной недвижимости зафиксирован в городских округах Орехово-Зуевский и Зарайск Первое место в рейтинге локаций Московской области по росту цен на дачи на вторичном рынке в августе 2024 года занял городской округ Орехово-Зуево, подсчитали для «РБК-Недвижимости» в аналитическом центре компании «Инком-Недвижимость».

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