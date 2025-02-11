Орбан назвал грандиозным скандалом раскрытие данных о расходах бюджета США

Грандиозным скандалом обнародование данных о финансировании из американского бюджета назвал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, 11 февраля сообщает политик в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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