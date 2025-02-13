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Трамп в тупике: Ответ на каверзный вопрос вызвал мгновенную реакцию Киева

Трамп в тупике: Ответ на каверзный вопрос вызвал мгновенную реакцию Киева

Президент США не стал давать чёткого ответа на вопрос об Украине. Политики "Незалежной", естественно, не могли не обратить на это вниманиеУкраина — это равноправный участник мирного процесса или нет? Именно такой каверзный вопрос прилетел Дональду Трампу во время его брифинга в Овальном кабинете.

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Комментарии
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Людмила
не дать этому торчку использованному никуда выехать! Только СУД !!!😡
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